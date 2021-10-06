Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fernando Calatrava, Luis Castillo, Beniamino Manuel Attard
Galatasaray Nef: Kravish 10, Dee Bost 13, Trimblex 33, Purcellx 23, Blackshear 3, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5, Sadık Emir Kabaca
Başantrenör: Ekrem Memnun
ERA Nymburk: Benda 4, Rivers 10, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6
Başantrenör: Oren Amiel
1. Periyot: 23-26 (Nymburk lehine)
Devre: 52-48 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-67 (Galatasaray lehine)