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Galatasaray şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta

Galatasaray şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta
Galatasaray şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 79'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'de 36. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, maçtan galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

Oğuzhan Ort
 

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