Galatasaray şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

GALATASARAY 2-0 SİVASSPOR
Maçtan Dakikalar
13. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışından Rashica'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Oliveira (Midtsjo dk. 66), Rashica (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Mata dk. 74), Icardi (Gomis dk. 86 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Mehmet Albayrak dk. 78), Cofie, Robin Yalçın (Keita dk. 57), N'jie (Ahmed Musa dk. 46), Gradel (Emre Gökay dk. 60), Caicedo (James dk. 46)
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Charisis, Saiz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Icardi (dk. 13 ve 63) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor) Mertens (Galatasaray)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
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