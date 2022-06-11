Galatasaray seçiminde oy sayma işlemi başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun sandığa gelerek oylarını kullandığı açıklandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu