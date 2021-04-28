Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Erşan Kartal, Murat Ciner, Ozan Gönen
Nesibe Aydın: Merve Uygül 11, Snytsina 13, Büşra Akgün 11, Peddy 18, Hebard 16, Hülya Çoklar 4, Simon
Başantrenör: Erman Okerman
Galatasaray: Asena Yalçın 6, Prints 11, Steinbergax 30, Holingsvorth 13, Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 10, Russell 4, Hruscakova 5, Cansu Köksal, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Arifecan Vardar
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)
Devre: 34-45 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 66-57 (Nesibe Aydın lehine)