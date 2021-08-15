Galatasaray sezonu Giresun'da açıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45'te Çotanak Spor Kompleksi'nde ligin yeni ekibi Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarla başlayan sarı-kırmızılılar, ligdeki rakibi Giresun ile 44 yıl sonra rakip olacak.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde sezonun ilk müsabakalarında 43 galibiyet alırken, 12 defa da mağlup oldu. 8 maçta ise berabere kaldı.

13. randevu

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray'ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Yeniler

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u kadrosuna kattı.

Galatasaray'da ayrıca lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda olamayacak.

Erkan Özdamar yönetecek

Giresunspor - Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

Oğuzhan Ort