Galatasaray-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 1 - 1 SİVASSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey, kale sahasına hareketlenen Gomis'e yerden gönderdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla auta çıktı.
10. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu noktada topla buluşan Gomis düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aanholt, kale sahasına hareketlenen Babel'e ortaladı. Hollandalı futbolcu net pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve top yandan auta çıktı.
43. dakikada soldan son çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin yerden ceza sahasına gönderdiği ortada Hakan Arslan kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Muslera'dan döndü.
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1
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Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Semih, Patrick van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Gomis
Yedekler: Jankat, Alpaslan, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare
Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Goutas, Kayode, Sefa, Camara, Konate, Atakan, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gomis (dk. 10) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr (DG Sivasspor)