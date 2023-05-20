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Galatasaray-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

Galatasaray-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım
Galatasaray-Sivasspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

GALATASARAY 2-0 SİVASSPOR

Maçtan Dakikalar

 

13. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

 

30. dakikada ceza sahası dışından Rashica'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

46' İkinci yarı başladı

63' GOL | Galatasaray 2-0 Sivasspor,  Icardi

Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
 

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Midtsjo, Berkan Kutlu, Mata, Gomis, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
 

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan, Cofie, Robin Yalçın, N'jie, Gradel, Caicedo
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Keita, Charisis, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Saiz, Ahmed Musa, James
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
 

Gol: Icardi (dk. 13) (Galatasaray)
Sarı kart: Robin Yalçın (Sivasspor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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