Galatasaray Sivasspor maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve DG Sivasspor - Galatasaray maçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, adı geçen müsabakaların VAR kayıtlarının incelendiği ve karşılaşmalarda görev alan hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

TFF tarafından konuyla alakalı yapılan açıklama şu şekilde:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK - Beşiktaş ve DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta konuk ekibin 2-1 kazandığı DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.

VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun"? Sahada inceleme veriyorum.

Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.

VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.

VAR: Tamam, karar senin

Sivasspor - Galatasaray müsabakası

Sivasspor - Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen diyaloglar ise şöyle:

VAR: Kontrol ediyoruz. Bu yorumdur. Pozisyonda potansiyel ofsayt için seni incelemeye davet ediyorum. Bunu izleteceğiz (son dokunuş). Kırmızılı Nelsson'a müdahale ediyor ama topa dokunmuyor.

VAR: Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor.

VAR: 1. adam kaleci, 2. adam Nelsson'a temas ediyor diye görüyoruz. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt

Erkan Özdamar: Ofsayt var mı, yok mu?

VAR: Nelsson ikinci adam. Evet, ofsayt var."

MHK: "Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyecek"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), DG Sivasspor - Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca DG Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş karşılaşmalarının hakemlerinin ise uzun süre görev alamayacağı belirtildi.

MHK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri ve DG Sivaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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