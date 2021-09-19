Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup oldu. Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden konuk ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından 2021-2022 sezonunda ligde ilk kez mağlup oldu.

Aslan, GZT Giresunspor ve Hatayspor'u yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray 6. haftada Kayserispor'a konuk olacak.

Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında mağlup olduğu Alanyaspor'u bu maçla birlikte son 3 resmi karşılaşmada da yenemedi. Turuncu-yeşilliler, sarı-kırmızılıları 3 maçta da mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Aslan evinde rakibini yine yenemedi. Alanyaspor ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda yenmeyi başardı.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Efecan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

21. dakikada soldan kazanılan korner atışında kaleci Serkan'ın yumrukladığı top Morutan'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

35. dakikada Aanholt'un pasında sağ kanatta topla buluşan Kerem, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Serkan bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

38. dakikada Efecan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Borja, son çizgiye inerek kale sahası içine ortaladı.Nelson'un ters vuruşunda Muslera son anda müdahale etti. Üst direğe çarpan top ardından kornere gitti.

42. dakikada Moturan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Aanholt, ceza sahası içine ortaladı.Juanfran'ın ters kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından kornere gitti.

45+1. dakikada Awaziem'in kaptırdığı top Berkan'da kaldı. Bu futbolcunun eza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

49. dakikada Efecan'ın pasında topla buluşan Diedhiou, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Davidson'a aktardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Berkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Cicaldau geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

63. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Juanfran, kale sahasına doğru ortaladı. Bu noktada yükselen Milunovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan caza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Emre Akbaba kafayı vurdu ancak Muslera son anda topu kornere gönderdi.

87. dakikada Fatih'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Borja, ceza sahası içindeki Candeias'a ortaladı. Bu futbolcunun şutunda Muslera ilk pozisyonda gole izin vermedi ancak Candeias dönen topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Ömer dk. 73), Luyindama, Nelson, Aanholt, Berkan, Taylan (Emre Kılınç dk. 46), Cicaldau, Morutan (Feghouli dk. 46), Kerem (Babel dk. 77), Halil (Mustafa Muhammed dk. 46)

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Assunçao, Oğulcan, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan (Eduardo dk. 90+3 ?), Emre Akbaba (Efkan dk. 85 ?)Davidson (Candeias dk. 71), Diedhiou (Babacar dk. 71)

Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Candeias (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Diedhiou. Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu- Bozhan Memiş

İLGİLİ HABER Galatasaray’da tek değişiklik