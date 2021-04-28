Galatasaray son dakikalarda nefes aldı

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirve takibini sürdürdü. Aslan ayrıca ligde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Cimbom Türk Telekom Stadyumu'nda son oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan alamamıştı. Galatasaray bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Zirve takibini sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aslan yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Bu süreçte Cimbom 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle puanını 72'ye çıkardı ve 4 hafta kala 6 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı takibe devam etti.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

36. dakikada Etebo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Halil'in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

46' Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.Emre Kilinc - Emre Akbaba

46' Galatasaray'da Etebo yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.Oghenekaro Etebo - Taylan Antalyali

46' Galatasaray'da Mustafa Muhammed yerini Babel'e bıraktı.Mostafa Mohamed - Ryan Babel

53' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.

54' Konyaspor'da Kravets yerini Cikalleshi'ye bıraktı.Artem Kravets - Sokol Cikalleshi

70' Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Sehic topu zorlukla çıkardı.

72' Konyaspor'da Diomande yerini Musa Çağıran'a bıraktı.Ismaël Diomandé - Musa Cagiran

72' Konyaspor'da Shengelia yerini Bytyqi'ye bıraktı.Levan Shengelia - Zymer Bytyqi

76' Galatasaray'da Kerem yerini Falcao'ya bıraktı.Kerem Aktürkoglu - Falcao

87' Babel'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic'ten seken topu kale önünde Emre Akbaba ağlara gönderdi.

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Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mustafa Muhammed,