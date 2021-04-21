Galatasaray son saniyede 1 puanı kurtardı



İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor'u yenmişti. Aslan ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Aslan ligin bitmesine 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6, takipçisi Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray, ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinde sonra oynadığı 8 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı. Cimbom diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada Ie'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada sağ köşeden Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

25. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

68. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Şener'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

76. dakikada sol çaprazdan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topa Luyindama uzaklaştırmak için kafayı vurdu.Luyindama'dan dönen topla ceza yayı üzerinde sahip olan Ie'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

80. dakikada sol taraftan Saracchi'nin ortasında penaltı noktası yakınında Emre Kılınç'ın gelişine sert şutunda kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.

90+5. dakikada Ömer, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Marcao'ya aktardı. Marcao'nun ceza yayı üzerindeki Taylan'a verdiği pasta Taylan bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan dönen topu kale önünde takip eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson (Emre Akbaba dk. 55), Emre Kılınç (Arda dk. 83 ?), Feghouli (Halil dk. 46), Kerem (Oğulcan dk. 75), Babel (Ömer Bayram dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Etebo, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Ie, Vitor, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Nwakaeme (Abdulkadir Ömür dk. 78), Bakasetas (Kamil Ahmet dk. 89 ?), Djaniny (Afobe dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Ie (dk. 76) (Trabzonspor), Emre Akbaba (dk. 90+6) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ie, Bakasetas, Vitor (Trabzonspor), Marcao, Fatih Terim (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu