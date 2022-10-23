Galatasaray sonunu getiremedi! Alanyaspor 2-0'dan döndü

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

11. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Mertens'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

17. dakikada sağ taraftan Boey'in ortaladığı topa kale önünde Mertens'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.

22. dakikada Efkan'ın kendi ceza sahası içinde yaptığı hatalı pasta Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

31. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Candeias'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Efkan'ın pasında topla buluşan Lusamba'nın ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.



68. dakikada ceza yayının sağından Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 2-1

76. dakikada sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fer'in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Fer'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada sağ kanatta dar açıdan Balkovec'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere gönderdi.

90+1. dakikada sağ taraftan Zinedine Ferhat'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

90+4. dakikada Abdulkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Abdulkerim Bardakcı'yı oyundan attı.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdem Bayık, Serkan Çimen



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Berkan Kutlu dk. 58), Torreira, Oliveira (Emin Bayram dk. 71), Rashica (Midstjo dk. 71), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dubois dk. 46), Icardi (Seferovic dk. 78)

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Doumbia dk. 57), Furkan Bayır, Rassoul (Pereira dk. 57), Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 46), Lusamba (Zinedine Ferhat dk. 70), Fer, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Candeias (Oğuz Aydın dk. 46), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Diedhiou, Eduardo, Targhalline

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Mertens (dk. 11), Icardi (dk. 22) (Galatasaray), Balkovec (dk. 68), Ahmed Hassan (dk. 90+1) (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Boey (dk. 31), Abdulkerim Bardakcı (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Candeias, Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Muslera, Berkan Kutlu, Rashica (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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