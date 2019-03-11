Galatasaray şov yaptı! Maç sonucu: Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY:5 ANTALYASPOR:0

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Diagne'nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan'a çarparak ağlarla gitti. 1-0

35. dakikada Hakan Özmert'in sağ köşeden kullandığı kornerde ortaya iyi yükselen Bahadır'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Muslera güçlükle üstten kornere çeldi.

37. dakikada Onyekuru'nun pasında Diagne'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut üstten auta çıktı.

40. dakikada Lyuindama ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Duokara'nın sert şutunu Muslera kornere çeldi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Bahadır'ın kafa vuruşu direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diego'nun ceza sahası dışından gelişine çektiği şutu Muslera güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Behanda'nın ara pasında ceza alanı içinde tola buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0

68. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Ndiaye, Antalyasporlu Bahadır'dan seken topu filelerle buluşturdu. 3-0

78.dakikada Ndiaye'nin kendi yarı alanından attığı ara pasta topla buluşan Feghouli, ceza alanı içinde boş pozisyondaki Onyekuru'yu gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru, kendisinin ikinci, takımının da dördüncü golünü kaydetti. 4-0

81. dakikada Mairano'dan topu kapan Serdar Özkan'ın, sol köşeden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.

87. dakikada Feghouli'nin Belhanda'ya attığı pasta araya giren Diagne, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından filelerle buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+4. dakikada Onyekuru'nun pasında Belhanda'nın sert şutu Boffin'den döndü. Boşta kalan topu Diagne kafayla tamamladı ve maçın skorunu ilan etti. 5-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Lyuindama, Marcao, Emre Taşdemir (Linnes dk. 75), Ndiaye (Mitroglou dk. 80 ?), Belhanda, Feghouli, Onyekurux, Emre Akbaba (Donk dk. 46), Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer Bayram, Semih, Muğdat, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Chico (Cissokho dk. 82 ?), Hakan Özmert, Charles (Serdar Özkan dk. 72), Doğukan (Drole dk. 62), Amilton, Fredy, Doukara

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Ozan, Mevlüt

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Feghouli (dk. 17), Onyekuru (dk. 65 ve 78), Ndiaye (dk. 68), Diagne (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Ndiaye, Luyindama (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)