Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Dursun Özbek dönemi ayrı, bir önceki Burak Elmas dönemi de ayrı ayrı oylanacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4 - Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu'nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak A.Ş.'nin, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş.'den devralınması hususunda tüzüğün 24. maddesinin 19. fıkrası uyarınca yönetim kuruluna yetki verilmesine,

11 - Kulübün ve bağlı iştiraklerin akdetmiş olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine İlişkin akdedilen Ek Protokol ve Tadil Sözleşmesi hükümleri gereği, Kulübün maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Semti, 106 Pafta, 1097 Ada, 61 Parselde kayıtlı 8-9 ve 10 numaralı bağımsız bölümler üzerinde Konsorsiyum Bankaları lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesis etmek hususunda tüzüğün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13 - Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14 - Dilekler

Oğuzhan Ort



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