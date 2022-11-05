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Galatasaray stada geldi

Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda derbide Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılar dün kampa girmişti. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Samet Yalçın
 

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