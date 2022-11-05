Galatasaray stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda derbide Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılar dün kampa girmişti. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.