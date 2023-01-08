

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren ve kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu



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