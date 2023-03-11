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Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırdı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırdı
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup etmesiyle üst üste 14. galibiyetini elde etti ve ligdeki en uzun süre kazanma rekorunu kırdı.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 14. maçını kazandı. Aslan bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Cimbom bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı.
Daha önce Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanmıştı.

Oğuzhan Ort
 

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