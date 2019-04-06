Galatasaray tam gaz: 3-0

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın ortasında ön direkte Diagne'nin ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın rakibini çalımlayarak girdiği ceza sahasında dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara, pasını ceza yayı üzerindeki Donald'a verdi. Donald'ın bekletmeden pasında ceza sahası içi sol çaprazında Adem topun sahibi oldu. Adem'in düzeltip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Marino'nun ortasında ön direkte Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle kornere çeldi.

35. dakikada sol taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

38. dakikada mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Feghouli'nin gol pozisyonu öncesinde ofsayt tespit edilmesi gerekçesiyle VAR'ı dinleyerek atılan golü iptal etti.

45+4. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, Murat Yıldırım'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

45+7. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0

47. dakikada sağ taraftan Mariano'nun ortasında arka direkte Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

50. dakikada sol taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Diagne'ye de çarparak ağlara gitti. 2-0

58. dakikada Linnes'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi olan Emre Akbaba'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada sağ taraftan Mariano'nun ortasında arka direkte Onyekuru'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde sekerek üstten auta gitti.

86. dakikada sol taraftan Linnes'in ortasında topa kale önünde Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde Robin Yalçın'dan döndü.

88. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ceza sahası içerisinde Diagne'nin şutuna Robin Yalçın'ın elle müdahale ettiğini VAR yardımıyla tespit ederek penaltı kararı verdi.

89. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlarla buluştu. 3-0





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli (Muğdat dk. 90+1 ?), Onyekuru (Sinan dk. 83 ?), Emre Akbaba (Selçuk dk. 85 ?), Diagne

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Ömer, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım (Bifouma dk. 54), Donald, Aleksic, Adem (Ömer Şişmanoğlu dk. 60), Guilherme, Aboubakar(Pereira dk. 90+6 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Eren Tozlu, Sincere, Erkan Kaş, Rahman Buğra, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut



Goller: Diagne (dk. 45+4 pen. ve 89 pen.), Emre Akbaba (dk. 50) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Marcao (Galatasaray) Guilherme, Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)