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Galatasaray taraftarı Alex Telles'i unutmadı

Galatasaray taraftarı Alex Telles'i unutmadı
Galatasaray taraftarı Alex Telles'i unutmadı

Porto’da forma giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Alex Telles’i sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribüne çağırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Porto arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki ekipte de bazı futbolcular eski takımlarına karşı mücadele etti. Portekiz ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles, sarı-kırmızılılara karşı 11 başladı. Maç öncesinde taraftarlar, Alex Telles'i tribüne çağırdı. Yıldız futbolcu da tribünlere giderek selam verdi. Brezilyalı futbolcu, takımı adına 1 de asist yaptı. Telles, 2014-2016 yıllarında arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Sarı-kırmızılılarda oynayan Maicon ile Fernando da bir dönem formasını giydiği Porto'ya karşı 11'de çıktı.  

Oğuzhan Ort


 

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