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Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak 23. şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor - Tıkla İzle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşıyor.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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