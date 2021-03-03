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Galatasaray taraftarı vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Eren ve Mert'i unutmadı

Galatasaray taraftarı vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Eren ve Mert'i unutmadı
Galatasaray taraftarı vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Eren ve Mert'i unutmadı

İki sezon önce deplasman dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün anısına Galatasaray taraftarları, Eryaman Stadyumu’nun deplasman tribününe Eren ve Mert’in fotoğrafların olduğu “Kalbimizdesiniz” yazılı pankart astı.

Ankaragücü'nün, Antalyaspor ile 02.03.2019 tarihinde deplasmanda oynadığı maçın ardından dönüş yolunda taraftarları taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz hayatlarını kaybetmişti. Bugün oynanacak olan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçından önce ise, sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribüne astıkları pankart iki sene önce vefat eden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü andı. “Kalbimizdesiniz!” yazan pankartta, iki genç taraftarın fotoğrafları da yer aldı.

MKE Ankaragücü taraftarı da maraton tribününe vefat eden iki gencin fotoğrafının bulunduğu ve "Eren ve Mert kalbimizde. Sizleri Unutmayacağız" yazısının yazıldığı pankart asarak andı.

 

Ali Nargüner - Yunus Emre Kartal
 

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