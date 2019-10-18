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Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na destekleri gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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