Galatasaray taraftarlarından Başkan Cengiz'e destek

Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında yönetime desteklerini sürdürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesine tepki gösterdi. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak lehinde tezahüratlarda bulunana taraftarlar, “Cimbom halkındır, lisenin değil” diye bağırdı. Taraftarlar ayrıca locada bulunan Mustafa Cengiz'e dönerek desteklerini gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca tribünlerde ‘Mekteb-i Sultani Onurumuz, liseci zihniyet sorunumuzdur', ‘Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?, ‘Milyonlarca ses Galatasaray diyor', ‘Tüzük değiştirilsin, taraftarlarıyla bütünleşsin' ve ‘Galatasarayımıza Galatasaraylılar üye olsun' pankartları açtı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu