Galatasaray tesisindeki hırsızlık olayıyla ilgili iddianame tamamlandı

Galatasaray Futbol Kulübü'nün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2021 yılında ünlü bir marka tarafından sponsorluk bedeli karşılığında futbolculara ve teknik ekibe verilen orijinal yeni sezon ürünlerin internet ortamında satışa sunulduğu iddia edilmişti. İddialar üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Futbol Kulübü ve Nike firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı, bu anlaşma çerçevesinde Nike firmasının Galatasaray Futbol A Takımının oynaması gereken futbol müsabakaları sayısı kadar futbolculara ve teknik heyetin kullanması amacıyla antrenman ve müsabaka kıyafetlerini temin ettiği ve firmanın kulübe sponsorluk bedeli ödediğine yer verildi.

İddianamede, kıyafetlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine yetkililerin, Florya Metin Oktay Tesislerinde bulunan depoda ve kamp binasının altında bulunan depoda sayımlar yaptığına, yapılan sayımlar sonrasında merkez deposuna giren 2020 ve 2021 sezonuna ait 29 bin 441 üründen 2 bin 443 adet ürünün olmadığı ve kulüp dışına çıkarıldığına değinildi.

Hazırlanan iddianamede, savcılık tarafından yapılan araştırmalarda ürünlerin Trendyol bünyesinde yer alan ikinci el satış yapılan ‘dolap' isimli uygulama üzerinden ‘snk219' ve ‘kelepirmarketi' isimli iki farklı hesap tarafından satışa sunulduğu tespit edildiğine, Trendyol firması ile yapılan görüşmeler neticesinde, ‘snk219' isimli kullanıcının Ergül Kör olduğu anlaşıldığına, bu şahsın kulüpte şoför olarak çalışmakta olan Ahmet Kör'ün eşi olduğu, diğer satıcı ‘Kelepirmarketi' isimli kullanıcının ise Buğra Fatih Ünsal olduğuna yer verildi.

Şüpheli Buğra Fatih Ünsal'ın Antalya'da ikamet ettiği ve Galatasaray Futbol Kulübü'yle bir bağı bulunmadığı tespit edildiği şüphelinin kulüp çalışanlarıyla iletişimi olup olmadığını tespit etmek için telefonunun incelemeye alındığı ve inceleme sonucunda malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun ve masör olarak görev yapan Sedat Peker ile iletişim içinde oldukları tespit edildi.

İddianamede, yapılan operasyon sonucunda şüpheli Buğra Fatih Ünsal'ın evinden 6 koli halinde toplamda 372 adet ürün çıktığına yer verildi. Muhafaza edilen 54 ürünün 44 âdetinin orijinal ve piyasadan elde edilmesinin mümkün olmayan ürünler olduğu bu ürünlerin toplam değerinin 25 bin 487 TL olduğuna, şüpheli Yılmaz Yanık'ın berber olduğu ve bazı futbolcuların tıraşı için bağlantı kurduğuna ve diğer şüphelilerin ürünlere rahatça erişebildiklerine değinildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde ele geçirdikleri ürünleri kazanç sağlamak için sattıkları yönündeki beyanları da dikkate alındığında kolaylıkla erişim sağladıkları, sadece Galatasaray Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyet için hazırlanmış yoğun ilgi gören bu ürünlere kolay erişim sağlayan ve talep eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı piyasa oluşturduklarına yer verildi.

Cumhuriyet savcısı iddianamede 6 şüpheli için ayrı ayrı ‘zincirleme şekilde bina ve eklentiler içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

Elif Somuncu



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