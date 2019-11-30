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Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

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