Galatasaray - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, ligde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmanın tüm heyecanı, beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

24 kamera ile çekilecek

Galatasaray - Trabzonspor maçında 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasıya izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

100'den fazla ülkede yayınlanacak

Galatasaray - Trabzonspor müsabakası dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Bu önemli mücadele, ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce anlatım seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

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