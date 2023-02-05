Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 0-1 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
1' GOL! Trabzonspor maçın başında Gomez'le öne geçti. Torreira'nın kaleci Muslera'ya geri pası kısa düştü ve Abdulkadir araya girdi. Milli oyuncu Muslera'dan önce topa hamlede bulunarak pasını Gomez'le oynadı. Gomez boş kaleye topu ağlara gönderdi.
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.