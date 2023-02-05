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Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım
Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor

GALATASARAY 0-1 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

 

1' Maç Başladı

1' GOL! Trabzonspor maçın başında Gomez'le öne geçti. Torreira'nın kaleci Muslera'ya geri pası kısa düştü ve Abdulkadir araya girdi. Milli oyuncu Muslera'dan önce topa hamlede bulunarak pasını Gomez'le oynadı. Gomez boş kaleye topu ağlara gönderdi.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

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