Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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