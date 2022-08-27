Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Leo Dubois, Fredrik Mitsjö, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Cicaldau, Christian Luyindama ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kamp kadrosu şu isimler bulunuyor:

"Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Sacha Boey."