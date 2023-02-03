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Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi
17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

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