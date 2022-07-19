Galatasaray transfer haberleri| Transferde sıcak saatler

Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Olimpik Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başarılı futbolcunun yarın İstanbul'da olması, ardından da sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

5 GOL 15 ASİST

Leo Dubois, Lyon ile toplamda 129 maça çıkıp, 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

MUSTAFA MUHAMMED, NANTES'E KİRALANDI

Galatasaray'a, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan ve bu yaz başında da bonservisi 4 milyon Dolar'a alınan Mustafa Muhammed'in yeni durağı Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı futbolcuyu 1 sezonluğuna Fransız ekibi Nantes'e kiraladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI!

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır' denildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN MBAYE DİAGNE'DE FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi. Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.

PORTO'DAN SERGİO OLİVEİRA'YLA 4 YILLIK SÖZLEŞME!

Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten senelik 2 milyon 750 bin Euro alacak.

DEFANSA TAKVİYELER!

SAVUNMAYA ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

ALTAY'DAN GENÇ SOL BEK KAZIMCAN KARATAŞ İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir. Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."