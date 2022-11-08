Galatasaray tur biletini 2 golle aldı

Maçtan Dakikalar
8. dakikada Mustafa Emin Birinci'nin pasında orta sahanın solunda topla buluşan Miraç Türkyılmaz, ceza yayı önüne gelip çaprazdan çok sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1
22. dakikada Mata'nın pasıyla soldan son çizgiye inen Seferovic, kale sahası önüne çevirdi. Gomis'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mızhat topu ayaklarıyla çıkardı.
37. dakikada Dubois sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Seferovic göğsüyle düzeltip çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
49. dakikada Midtsjö'nün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, penaltı noktası üzerine çevirdi. Müsait pozisyondaki Gomis'in şutunda top direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Berkan kafayla Mata'ya aktardı. Bu futbolcu bekletmeden tekrar Berkan'ı gördü. Berkan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Nef
Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık
Galatasaray: Okan, Dubois (Boey dk. 59), Ross (Emin Bayram dk. 29), Metehan, Patrick van Aanholt, Yunus Akgün (Barış Alper dk. 59), Berkan, Midtsjö (Özgür Baran Aksaka dk. 85 ?), Mata, Seferovic (Kerem Aktürkoğlu dk. 85 ?), Gomis
Yedekler: Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ofspor: Mızhat Burak, Bora Ulu, Ali Osman Karnapoğlu, Muhammed Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekçi (Gökdeniz Gür dk. 82 ?), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Furkan Işık dk. 54), Miraç Türkyılmaz (Erdem Cevahiroğlu dk. 82 ?), Oktay Bala (Ömer Çetinbaş dk. 46), Vedat Erçin (Sertan Vatansever dk. 72)
Yedekler: Bilal Karataş, Göktuğ Yılmaz
Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Goller: Miraç Türkyılmaz (dk. 18) (Ofspor), Seferovic (dk. 37), Berkan (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Vedat Erçin, Furkan Işık (Ofspor)
Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.