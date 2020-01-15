Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

54. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Samudio'nun ortasında ceza sahası içinde Vetrih kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

71. dakikada Seri'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu auta gitti.

90. dakikada Martin Linnes'in havadan pası ile altıpas sol tarafında topla buluşan Adem Büyük rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını uzak direğe doğru gönderdi. Arka direkte Emre Mor bomboş durumda topu ağlara yolladı. VAR'dan gelen uyarı sonra hakem Halis Özkahya, pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan (Abdullah Durak dk. 80 ?), Garmash (Skoda dk. 60), Samudio, Boldrin, Oğulcan (Orhan dk. 88 ?)

Yedekler: Tarık, Abarhoun, Atakan, Emir Han, Diamonde, Muhammet, Eren

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri (Emre Mor dk. 77), Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba (Adem dk. 88 ?), Falcao (Taylan dk. 77)

Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Boldrin (Çaykur Rizespor), Marcao (Galatasaray)