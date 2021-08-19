Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
8. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin şutunda top kaleci Carlgren'den döndü. Dönen topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci yine gole izin vermedi.
14. dakikada Muslera'nın hatalı vuruşunda topu kapan Egho'nun şutunda Uruguaylı file bekçisi ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kerem'in üç rakibinin arasından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı.
49. dakikada sol kanattan Kopplin'in ortasında ceza sahası içinde Vito'nun vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
54. dakikada Kopplin'in sol taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kale önünde bulan Lauenborg düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada sol kanattan Patrick van Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
84. dakikada ceza sahası içinde kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleciden dönen topu tekrar önünde bulan Feghouli'nin ceza sahası içi sol tarafından vuruşundan meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Randers
Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez
Randers: Carlgren, Kallesoe (Oliver Kristensen dk. 76), Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Tosin Kehinde dk. 64), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Jakob Ankersen dk. 64), Vito Hammershoj-Mistrati (Filip Kristensen dk. 76), Egho (Nicolai Brock-Madsen dk. 87 ?)
Yedekler: Jonas Dakir, Jesper Lauridsen, Mads Enggard, Issah Salou, Filip Bundgaard, Alhaji Kamara, Karl Leth
Teknik Direktör: Thomas Thomasberg
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı (Aytaç Kara dk. 85 ?), Emre Akbaba (Sofiane Feghouli dk. 61), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Arda Turan dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Ryan Babel dk. 61), Mustafa Muhammed (Radamel Falcao dk. 76)
Yedekler: İsmail Çipe, Berk Balaban, Işık Kaan Arslan, Sacha Boey, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Kerem (dk. 25) (Galatasaray), Lauenborg (dk. 54) (Randers)