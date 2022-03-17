Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa'ya bu turda veda etti.

Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven karşısında başlayan Galatasaray, Hollanda ekibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam etti. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone'nu, play-offta da Randers'ı eleyen Aslan, gruplara kaldı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu E Grubu'ndan 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider çıkan Cimbom, son 32 turunu oynamayıp, direkt son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İstanbul'da rakibine 2-1 yenildi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6. dakikada van Aanholt'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis'in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.

10. dakikada orta alandan defans arkasına atılan derinlemesine pasta topun sahibi olan De Jong'un ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

28. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarına yapılan ortaya Marcao'nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Ferran Torres pasını bekletmeden ceza alanı içi sol tarafındaki Pedri'ye verdi. Bu oyuncunun Marcao ve Berkan'ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

45+4. dakikada Adama Traore'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aubameyang'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

49. dakikada Busquets'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena'dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena'dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada van Aanholt'un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+3. dakikada Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay'ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti

Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel (Halil Dervişoğlu dk. 74), Alexandru Cicaldau (Olimpiu Morutan dk. 74), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Mustafa Muhammed dk. 63)

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest (Ronald Araujo dk. 56), Eric Garcia, Gerard Pique (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba, Frankie De jong (Gavi dk. 68), Sergio Busquets, Pedri, Adama Traore (Ousmane Dembele dk. 46), Ferran Torres, Pierre Aubameyang (Memphis Depay dk. 81 ?)

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın - Oğuzhan Ort

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