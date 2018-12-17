Galatasaray UEFA Rakibi Fenerbahçe UEFA Rakibi Kim Oldu? (Son 32 Turu)

Galatasaray UEFA Rakibi- Fenerbahçe UEFA rakibi kim oldu sorusu taraftarlar tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kura çekimi sonuçlandığı andan itibaren buradan temsilcilerimizim rakiplerini öğrenebilirsiniz.

Kura çekimi öncesi oluşan torbalar ise şöyle:

1. torba (Muhtemel rakipler)

Arsenal

Benfica

Chelsea

Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)

Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt

Genk

Inter

Napoli

Salzburg

Sevilla

Valencia

Villarreal

Zenit

2. torba

BATE Borisov

Club Brugge

FENERBAHÇE

GALATASARAY

Krasnodar

Lazio

Malmö

Rapid Wien

Rennes

Sporting Lizbon

Shakhtar Donetsk

Viktoria Plzen

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları oynandı ve 12 grupta son 32'ye kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi grup aşama heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Türk ekiplerinden Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Geçtiğimiz hafta üst turu garantileyen Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup olurken, Akhisarspor da Standard Liege ile golsüz berabere kalarak grubu 1 puanla tamamladı.

Son maçların ardından A Grubu'nda Zürih ve Bayer Leverkusen B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, G Grubu'nda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I Grubu'nda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K Grubu'nda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, son 32'ye yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

AEK Larnaca: 1 - Bayer Leverkusen: 5

Ludogorets: 1 - Zürih: 1

B Grubu:

Celtic: 1 - Salzburg: 2

Leipzig: 1 - Rosenborg: 1

C Grubu:

Slavia Prag: 2 -Zenit: 0

Kopenhag: 0 - Bordeaux: 1

D Grubu:

Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0

Dinamo Zagreb: 0 - Anderlecht: 0

E Grubu:

Arsenal: 1 - Karabağ: 0

Sporting Lizbon: 3 - Vorskla Poltava: 0

F Grubu:

Dudelange: 0 - Real Betis: 0

Olympiakos: 3 - Milan: 1

G Grubu:

Rapid Wien: 1 - Glasgow Rangers: 0

Villarreal: 2 - Spartak Moskova: 0

H Grubu:

Lazio: 1 - E. Frankfurt: 2

O. Marsilya: - Apollon: 3

I Grubu:

Genk: 4 - Sarpsborg: 0

Beşiktaş: 0 - Malmö: 1

J Grubu:

Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0

Sevilla: 3 - Krasnodar: 0

K Grubu:

Dinamo Kiev: 0 - Jablonec: 1

Rennes: 2 - Astana: 0

L Grubu:

PAOK: 1 - BATE: 3

MOL Vidi: 2 - Chelsea: 2