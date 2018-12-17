Galatasaray UEFA Rakibi Fenerbahçe UEFA Rakibi Kim Oldu? (Son 32 Turu)

Galatasaray UEFA Rakibi- Fenerbahçe UEFA rakibi kim oldu sorusu taraftarlar tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kura çekimi sonuçlandığı andan itibaren buradan temsilcilerimizim rakiplerini öğrenebilirsiniz.
Kura çekimi öncesi oluşan torbalar ise şöyle:
1. torba (Muhtemel rakipler)
Arsenal
Benfica
Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)
Dinamo Kiev
Eintracht Frankfurt
Genk
Inter
Napoli
Salzburg
Sevilla
Valencia
Villarreal
Zenit
2. torba
BATE Borisov
Club Brugge
FENERBAHÇE
GALATASARAY
Krasnodar
Lazio
Malmö
Rapid Wien
Rennes
Sporting Lizbon
Shakhtar Donetsk
Viktoria Plzen
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları oynandı ve 12 grupta son 32'ye kalan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi grup aşama heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Türk ekiplerinden Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Geçtiğimiz hafta üst turu garantileyen Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup olurken, Akhisarspor da Standard Liege ile golsüz berabere kalarak grubu 1 puanla tamamladı.
Son maçların ardından A Grubu'nda Zürih ve Bayer Leverkusen B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, G Grubu'nda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I Grubu'nda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K Grubu'nda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, son 32'ye yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
AEK Larnaca: 1 - Bayer Leverkusen: 5
Ludogorets: 1 - Zürih: 1
B Grubu:
Celtic: 1 - Salzburg: 2
Leipzig: 1 - Rosenborg: 1
C Grubu:
Slavia Prag: 2 -Zenit: 0
Kopenhag: 0 - Bordeaux: 1
D Grubu:
Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0
Dinamo Zagreb: 0 - Anderlecht: 0
E Grubu:
Arsenal: 1 - Karabağ: 0
Sporting Lizbon: 3 - Vorskla Poltava: 0
F Grubu:
Dudelange: 0 - Real Betis: 0
Olympiakos: 3 - Milan: 1
G Grubu:
Rapid Wien: 1 - Glasgow Rangers: 0
Villarreal: 2 - Spartak Moskova: 0
H Grubu:
Lazio: 1 - E. Frankfurt: 2
O. Marsilya: - Apollon: 3
I Grubu:
Genk: 4 - Sarpsborg: 0
Beşiktaş: 0 - Malmö: 1
J Grubu:
Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0
Sevilla: 3 - Krasnodar: 0
K Grubu:
Dinamo Kiev: 0 - Jablonec: 1
Rennes: 2 - Astana: 0
L Grubu:
PAOK: 1 - BATE: 3
MOL Vidi: 2 - Chelsea: 2