Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bursa'da olaylar

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef bu akşam yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.

Maç öncesi İstanbul'dan Tofaş Spor Salonu'na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü. Sandalye ve bardakların havada uçtuğu kavgaya Bursa Polisi anında müdahale etti. Kavga büyümeden önlenirken, olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.