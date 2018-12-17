Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)
Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)
Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)
Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)
Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)
Fenerbahçe - Zenit (Rusya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)
BATE Borisov (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
Galatasaray - Benfica (Portekiz)