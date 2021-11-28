Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini aşamadı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi'nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.
21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü.
24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel'in sert şutu az farkla auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornere çeldi.
34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi'nin vuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.
45' Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
46. dakikada Patrick van Aanholt'un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde Diagne dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
48. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'un vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.
78. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Adem'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı..
88. dakikada savunmadan Sadık'tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.
90+3. dakikada topla ilerleyen Halil'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.
90+5. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil'in vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Samet Çavuş
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Oussama Haddadi, Jospin Nshimirimana, Stevie Mallan (Mert Miraç Altıntaş dk. 90 ?), Didier Ndong, Mounir, Adem Büyük (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Atakan Müjde, Hasan Özkan, Walter Bwalya
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 77), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Halil Dervişoğlu dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Emre Kılınç (Alexandru Cicaldau dk. 46), Ryan Babel (Sofiane Feghouli dk. 65), Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Olimpiu Morutan, Mustafa Muhammed
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kırmızı kart: Marius Sumudica (dk. 90+6) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Jospin, Sadık Çiftpınar, Mallan, Hafez, Kubilay (Yeni Malatyaspor), Kerem Aktürkoğlu, Feghouli (Galatasaray)
Cahit Özçelik - Numan Güder - Erdal Akbuğa