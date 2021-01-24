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Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçti

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçti
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçti

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 Ryan Babel'in son dakikalarda attığı golle mağlup etti.

Maçtan dakikalar 

4. dakikada Adem'in pasıyla son çizgiye inen Hadebe'nin tehlikeli ortasını savunmada Donk kornere çeldi.

9. dakikada Umut Bulut'un ortasına penaltı noktasında Acguah kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

13. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin tehlikeli ve sert ortası savunmadan sekerek kaleci Abdulsamed'de kaldı.

22. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Babel'in yerden sert şutunu kaleci Abdulsamed güçlükle kurtardı.

27. dakikada Saracchi'nin ortasına kale önünde Emre Kılınç kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Linnes'in etkisiz şutu farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Karim Hafez ile sol kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

48. dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç'ın ortaya çevirmek istediği topu Hadebe son anda kornere çeldi.

58. dakikada Tetteh'in ceza yayı önünden tehlikeli şutu üstten az farkla dışarı gitti.

62. dakikada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta çıktı.

71. dakikada Belhanda'nın yerden sert ortasına Hadebe ters vuruş yaptı, top az farkla üstten kornere çıktı.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Abdulsamed'in çeldiği topu ceza sahası dışından Taylan kaleye gönderdi, top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

88. dakikada Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaklaşık 30 metreden sert vuruşu kale önünde yerden sekerek ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake (Doğukan Emeksiz dk. 89 ?), Semih Kaya, Wallace, Teenage Hadebe, Afriyie Acguah (Zeki Yavru dk. 78), Youssouf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Tetteh dk. 46), Adem Büyük (Ahmed Ildız dk. 78), Umut Bulut (Jody Lukoki dk. 89 ?)

Yedekler: Eray İşcan, Fernando Zuqui, Bülent Cevahir, Erkan Kaş, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Sarcchi (Christian Luyindama dk. 84), Taylan Antalyalı, Belhanda (Kerem Aktürkoğlu dk. 73), Emre Akbaba (Ömer Bayram dk. 84), Sofiane Feghouli (Emre Kılınç dk. 25), Arda Turan (Sekidika dk. 73), Ryan Babel

Yedekler: Fatih Öztürk, Etebo, Okan Kocuk, Ozanwafor, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Babel (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tetteh, Ahmet Ildız, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Taylan Antalyalı, Babel (Galatasaray)

Said Vakkas Yağcı - Cahit Özçelik

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