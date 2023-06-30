Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oyunun ardından ardından çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın başında futbolcuların bir bölümüne laktat testi uygulandı. Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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