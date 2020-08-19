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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah antrenmanına dikey ve yatay öne doğru sıçrama testleri ile başlandı. Daha sonra açık havada özel olarak ayrılan yeşil alanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra takım halinde uygulanan teknik driller üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 hedefli oyunlar oynandı.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Omar Elabdellaoui, takımla beraber çalıştı.

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