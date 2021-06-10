Galatasaray, yeni sezon için sahaya iniyor!

Galatasaray, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan sarı-kırmızılar, 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.