Galatasaray, yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, dün oynanan maçta deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından İstanbul'a dönmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Barcelona'da geçirdi. Bugün ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray kafilesi, rotayı İzmir'e çevirdi. Saat 17.30'da özel uçakla İspanya'dan havalanan sarı-kırmızılı kafile, 21.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Geceyi İzmir'de geçirecek olan Galatasaray, yarın şartların oluşması halinde İstanbul'a gidecek. Şartlar oluşmazsa ise sarı-kırmızılı ekip, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş derbisine antrenmansız çıkabilme ihtimalinin bulunması sebebiyle erteleme talebinde bulundu. Galatasaray, TFF'den gelecek cevabı bekliyor.

Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi