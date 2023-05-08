Galatasaray zirvede farkı 5'e çıkardı

GALATASARAY 1-0 BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi'nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens'in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens'in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed'in müdahalesi ile kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan'ın sol tarftan kullandığı taç atışında İcardi ön direkte kafa ile topu içeri çevirdi. Kale önünde Torreira'nın gelişine sert vuruşunda savunmada Ahmed Touba'nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere çıktı.

26. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol tarafta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünden Deniz Türüç'ün rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesi sonrası kornere gitti.

29. dakikada Rashica'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Boey'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kerem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer'de kaldı.

45+6. dakikada Oliveria'nın sol taraftan açtığı ortada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Mauro Icardi'nin sağ ayağı ile yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı sert şutta top kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesi ile kornere gitti.

63. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mahmut'un dokunduğu meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

81. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak savunmada Duarte'ye de çarparak üst kale direğine çarptı ve kornere gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 90+5 ?), Sergio Oliveira (Fredrik Midtsjo dk. 74), Lucas Torreira, Milot Rashica (Kaan Ayhan dk. 88 ?), Dries Mertens (Nicola Zaniolo dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 87 ?), Mauro Icardi

Yedekler:Okan Kocuk, Yunus Akgün, Bafatemi Gomis, Sam Adekugbe, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leanardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima (Caner Erkin dk. 67), Lucas Biglia (Berkay Özcan dk. 66), Deniz Türüç (Philippe Keny dk. 80 ?), Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic (Adnan Januzaj dk. 56), Serdar Gürler, Joao Figueiredo (Stefano Okaka dk. 80 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Batuhan Çelik, Edgar Ie

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Mauro Icardi (dk. 45+8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sacha Boey, Lucas Torreira (Galatasaray) Lucas Biglia (Başakşehir)

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.