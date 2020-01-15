Galatasaray zorlu Rize deplasmanında avantaj peşinde

Maçtan Dakikalar
13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
60'Ceza sahası içinde top Şener Özbayraklı'ya çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda ev sahibi ekip oyuncuları penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
76'Feghouli'nin pasında Ömer Bayram sol çaprazda topla buluştu. Ömer'in yerden vuruşu yandan dışarıya çıktı.
80'Linnes sol kanattan ceza sahasına gönderdi. Çaykur Rizespor savunması topu kaleden uzaklaştırdı.