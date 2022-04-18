Galatasaray'a 2 dakika yetti

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ tarafta topu alan Dicko'nun ceza sahası içine çalımlarla girerek yerden verdiği pasta Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

17. dakikada ceza yayı önünden Kerem'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası içine sol taraftan çalımlarla giren Halil'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Pulgar'ın savunma arkasına attığı topla ceza sahası içine giren Babel'in yerden vuruşunda kaleye giden topu Malatyaspor savunmasında Awuku kornere gönderdi.

45+1. dakikada Tetteh'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Galatasaray savunmasında Nelsson topu son anda çizgiden çıkarttı.

51. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Kerem'in ön direğe pasında Halil'in vuruşu sonrası kaleci Abdulsamed topu oyun alanı içine çeldi. Dönen topa Berkan'ın kafa vuruşunda top bir kez daha Abdulsamed'den dönerken, Babel kale önünde topu boş kaleye gönderdi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz golü ofsayt gerekçesiyle iptal ederken VAR'ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 1-0

53. dakikada Omar'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Halil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

68. dakikada Nellson'un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı top Dicko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tetteh, pasını Dicko'ya aktardı. Dicko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta, Muslera yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

80. dakikada Aanholt'un sol kanattan ceza sahası içine yerden açtığı ortada Berkan'ın yaptığı vuruş kaleci Abdulsamed'in kurtarışı ile kornere çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao (Alpaslan dk. 90+3 ?), Patrick van Aanholt, Taylan (Arda Turan dk. 83 ?), Berkan, Erick Pulgar (Cicaldau dk. 70), Babel, Kerem (Emre Kılınç dk. 83 ?), Halil (Gomis dk. 70)

Yedekler: İsmail, İnaki Pena, Ömer Bayram, Semih Kaya, Sacha Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Awuku, Campi, Karim Hafez (Yiğit Ulaş dk. 90 ?), Buğra (Nshimirimana dk. 54), Donsah, Azubuike, Mustafa Eskihellaç (Umut Taniş dk. 90 ?), Dicko, Kenan Özer, Tetteh (Haqi Osman dk. 87 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Eyüp Türkaslan, Barış Başdaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Mert Altıntaş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Babel (dk. 51), Halil (dk. 53) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Awuku, Dicko (Yeni Malatyaspor), Babel (Galatasaray)

Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın - İsmail Yasin Akçın - Oğuzhan Ort