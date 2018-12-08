Galatasaray'a evinde Rizespor sürprizi!| Galatasaray - Çaykur Rizespor kaç kaç?

Galatasaray - Çaykur Rizespor... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Galatasaray Rodrigues ve Eren ile 2-0 öne geçse de Umar Aminu ve Samudio'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 25 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise puanını 11'e yükseltti.

Garry Rodrigues 10 maç sonra golle tanıştı

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu GarryRodrigues, ligde 10 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadelede sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 40. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 hafta sonra gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylardan dolayı 3 maç ceza alan yıldız futbolcu, Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Cezadan sonra ligdeki ilk maçını da Rizespor'a karşı oynayan Rodrigues, ligde en son 5. haftada Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcunun ligde bu sezon 3 golü bulunuyor.

Rodrigues'in golünde Ali Palabıyık VAR'a başvurdu

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Palabıyık, 40. dakikada Garry Rodrigues'in golünde VAR'dan yardım aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların golünde VAR'dan yararlandı. Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray Garry Rodrigues'in golü ile 1-0 öne geçti. Gol pozisyonu için Ali Palabıyık VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen 37 yaşındaki hakem, golde herhangi bir sorun olmadığına karar verdi ve başlama çizgisi gösterdi.

Erden Derdiyok ligdeki 5. golünü attı

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor'a attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray'da golcü oyuncu Eren Derdiyok, ligde 6 maç sonra gol attı. 58. dakikada sol kanattan Yuto Nagatomo'nun ortasında ön direkte bulanan Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Eren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova maçında gol atma başarısı göstermişti.

Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda üst üste 4 maçta da kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü. Aslan, ligde iç sahada Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor maçlarından ardından Rize karşısında galibiyet alamadı.

Galatasaray, Konya, Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında ayrıca öne geçip puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 beraberlik almıştı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki seyirci sayısı 28 bin 406

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplam 28 bin 406 seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi ise toplam 28 bin 406 seyirci izledi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.





Maçtan dakikalar

6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.

8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı.

14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti.

27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Selçuk İnan, Linnes'le verkaç yaptıktan sonra topu Onyekuru'ya aktardı. Bu futbolcu düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu savunma kornere attı.

58. dakikada Rodrigues'in pasında topla hareketlenen Nagatomo, ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından yükselen Eren müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

60. dakikada Abdullah'ın ortasında Samudio indirdi. Muriqi'nin şutunda Muslera topu iki hamlede güçlükle kontrol edebildi.

67. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Saadane'nin ortasında Ahmet Çalık'tan seken topu Muriqi indirdi. Boşta kalan topa Umar Aminu çok sert vurarak farkı 1'e indirdi. 2-1

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topla buluşan Boldrin, Muriqi'yi gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Ahmet Çalık'a çarpan top kornere çıktı.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Umar Aminu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada boş pozisyondaki Samudio ayağının dışıyla vurarak topu ağlara gönderdi. 2-2

90+2. dakikada sol kanattan atılan uzun topta savunmanın arkasına hareketlenen Muriqi, Muslera'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak tecrübeli kaleci gole izin vermedi.

90+5. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Umar Aminu, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Onyekuru (Ömer Bayram dk. 77), Feghouli (Maicon dk. 86 ?), Muğdat (Linnes dk. 46), Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed, Ali Yavuz, Celil

Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan (Koray dk. 68), Saadane, Brabec (Süleyman dk. 79), Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah, Aminu, Boldrin (Fink dk. 85 ?), Samudio, Muriqi

Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Emir Han, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 40), Eren (dk. 58) (Galatasaray), Umar Aminu (dk. 67), Samudio (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Nagatomo, Selçuk (Galatasaray), Orhan (Çaykur Rizespor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

