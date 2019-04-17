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Galatasaray'a iki kötü haber! Feghouli ve Semih Kaya...

Galatasaray'a iki kötü haber! Feghouli ve Semih Kaya...
Galatasaray'a iki kötü haber! Feghouli ve Semih Kaya...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Semih Kaya'nın sol üst arka adale grubunda Feghouli’nin ise sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İM Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. 

Öte yandan Semih Kaya'nın Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama, Sofiane Feghouli'nin de yapılan tetkiklerinde sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi. 

Galatasaray, İM Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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